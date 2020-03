Otse Postimehest ⟩ Urmas Reinsalu sõnul on Euroopas uue rändekriisi oht

Esmase löögi 13 000 põgeniku näol said endale Türgiga piirnevad Kreeka ja Bulgaaria. «Eestil on võimalik pakkuda Kreekale abiks piirikaitse varustust ja saata korravalvureid missioonile,» lausus minister Reinsalu ja lisas, et kõneles Kreeka ametikaaslasega sel teemal telefonitsi. Ateena oli solidaarsuse eest tänulik. Euroopa Liidu suursaadikud arutavad ka vajadust käivitada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) täiendavat abiprogrammi.

Urmas Reinsalu toonitas, et 2016. aastal sõlmitud Euroopa Liidu rändekokkulepet Ankaraga on vaja säilitada. Selleks on vaja liikuda edasi paralleelselt kolme protsessiga. «Esiteks välispiiri kindlustamine kõigi vajalike meetmetega. Põgenikekvoote välispiiri kaitseks või alternatiivina Eesti ei toeta. Ma arvan, et see annaks täiesti vale sõnumi,» hoiatas minister. «Mäletame aastast 2015, kuidas palju majanduspõgenikke hakkas liikuma selle loogikaga, et Euroopa Liidus jaotatakse inimesed ümber ja nüüd on Euroopa piirid avatud. See oli fataalse tähendusega viga. Anda võimalus ettekujutuseks, et Euroopa on valmis minema tagasi selle läbikukkunud stsenaariumi juurde, oleks ülimalt kergemeelne. Arvan kindlalt, et see kvootide rakendamine ja põgenike ümber jaotamine pigem suurendab rändesurvet,» lausus ta.

Urmas Reinsalu FOTO: Mihkel Maripuu

Teiseks on Urmas Reinsalu sõnul oluline hoida poliitilist dialoogi Türgiga. «Türgi poolt vaadatuna on oluline kaitsta oma julgeolekut ja seista vastu täiendavale migratsioonisurvele, mis Türgi poole liigub,» selgitas minister. «Ja kolmandaks kontrollida olukorda, mis toimub Süürias Idlibi provintsis, et saavutada juba 2018. aastal kokku lepitud relvarahu jõustumine,» nentis Reinsalu, lisades, et äärmiselt oluline on tegeleda rändesurve lähtepõhjuste leevendamisega.

Välisminister Reinsalu loodab, et Euroopa Liit on 2015. aastal lahvatanud põgenikekriisist õppinud. «Tegelikult on kõik muu retoorika, kui kriis ise veel käes ei ole,» leidis ta. «Peame tegutsema otsustavalt Euroopa Liidu välispiiride kaitsel, selle poolest on Kreeka rakendanud palju jõulisemaid meetmeid kui varem,» kiitis minister Ateena kiiret reageerimist.