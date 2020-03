Helme: Eesti on valmis Kreekale appi saatma kaks patrullpaati ja 20 piirivalvurit

«Frontexi hinnangul vajab tõhusamat valvamist just merepiir ning Eesti on valmis saatma Kreekale appi ühe lisa patrullpaadi neljaliikmelise meeskonnaga ning pikendama selles piirkonnas seni piirivalvet teostanud patrullpaadi teenistusaega,» ütles siseminister Mart Helme. «Lisaks on Eesti valmis lähetama piirkonda ka 20 eksperti Kreeka toetamiseks välispiiri valvamisel,» märkis siseminister.