Fotod ⟩ Tallinna Lennujaamas võeti kasutusele termokaamerad

Tallinna lennujaama juhatuse liige Einari Bambus ütles, et terokaamerad on paigutatud lennujaamas lüüside ette enne saabuva pagasi alale sisenemist ning ekraanidelt olukorra jälgimine toimub teisel pool lüüse. Lisaks on loodud võimalus monitoorida kaameratega reisijaid ööpäevaringselt. «Jätkuvalt on lennujaama territooriumil kättesaadavad terviseameti infolehed, saabuva pagasi alale on paigaldatud täiendav informatsioon seoses COVID-19 viirusega ja desinfitseerimisvahendid.»