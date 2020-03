Žürii esimees Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov kommenteeri Lutteri pilti järgnevalt: «Konkursil oli mitmeid dopingutemaatilisi pilte, kuid ükski nendest ei kõnetanud žüriid selliselt nagu Tairo Lutteri foto. See on vaade toimunule, kus iga fotot vaatav inimene mõistab konteksti, kuigi nad ei pruugi teada, et tegemist on justnimelt dopinguskandaaliga. Kuid fotol toimuv kirjeldab toimuvat: kaks nägu varjavat tegelast, üks pettunu, poripritsmed ja põgenemine.»