Üle 70 Eesti haridusasutuse on viirusehirmus suletud

Koolid ja lasteaiad sulgevad ajutiseks perioodiks uksi, ning Haridus- ja Teadusministeeriumile on oma sulgemisest lähipäevil teatanud mitukümmend asutust.

Samuti teatas ministeerium, et kiire viiruse leviku tõttu kavatsetakse olümpiaadid edasi lükata.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm lisab, et nimekirjas on esindatud haridusasutused, kes on ministeeriumile sulgemisest teada andnud.