Seeder: praegu on aeg riigimehelikkuseks

Helir-Valdor Seederi sõnul ei kätke koroonaviiruse levik Eestis ja laiemalt maailmas endas ainult terviseriski, vaid ka riske majandusele. «Need on riskid, mida kannab meie ühiskond kollektiivselt ning seetõttu kutsun üles kõiki Eesti erakondi pingutama ühiselt selle nimel, et tõkestada viiruse levikut ning minimaliseerida kahju meie majandusele. Praegu on aeg riigimehelikkuseks, mitte koht poliitilisteks punktivõitudeks ega ebakindluse külvamiseks,» ütles Seeder.