VIDEO JA BLOGI ⟩ Valitsus kavatseb võtta koroonaviiruse mõjudega tegelemiseks vähemalt miljard eurot laenu

«Meie analüütikud hindasid nii mõõdukat kui raskemat riskistsenaariumi ja hindasid, mida see tähendab majanduskasvule ning maksulaekumistele. Mõõduka riski puhul Eesti majandus sellel aastal ei kasva. Raskema stsenaariumi puhul on võrreldes senise prognoosiga majanduslangus kuni 5 protsendipunkti ehk 2 protsendise reaalkasvu asemel tuleb 3 protsendine miinus. Valitsuse selge eesmärk on omapoolsete meetmetega tagada, et negatiivne stsenaarium ei realiseeruks. Selleks, et suuremaid kahjusid majandusele vähendada ja kiirendada kriisist välja tulemist, oleme valmis majandust eelarvest täiendavalt stimuleerima,» selgitass Helme. Kaalutakse nii püsivaid kui ajutisi maksulangetusi, riikliku krediidigarantiid ja töötuskindlustuse tingimuste leevendamist.