Tuul Sepp: Positiivsete testide arv ei ole nakatunute arv riigis!

Terviseameti tänahommikusest teadaandest võime lugeda, et koroonaviirusesse on Eestis nakatunud 135 inimest. See aga on vale sõnum, mis kriisi mastaapidest tegelikku ülevaadet ei anna. Õige oleks öelda, et positiivseid teste on antud 135, tegelik nakatunute arv on aga teadmata ja tõenäoliselt suurusjärgu kõrgem. Tomas Pueyo artiklist, mis põhineb Hiina statistikal, näeme, et selleks hetkeks, kui viirus oli diagnoositud umbes paarisajal inimesel, oli reaalselt nakatunute arv 2500. Sellist suurusjärku võime eeldada ka praegu Eestis.