INTERVJUU ⟩ Riigikogu muudab töökorraldust: vähem istungeid ja saalis vähem saadikuid

Seda peab veel vanematekogus ja riigikogu juhatuses arutama. Kui on eelnõud, kus on komisjonides saadud konsensus, kõik fraktsioonid on nõus, siis ei ole loomulikult vajalik, et 101 liiget oleks saalis. Kui kellelgi riigikogu liikmetest on eriarvamus, siis nad saavad tulla saali. Aga tõenäoliselt selliseid eelnõusid praegu suures saalis ei ole, kus tekiks tõsine arutelu ja vaidlusmoment – need lükkuvad edasi.

Mis on praeguse kriisiga seotud kõige kiireloomulisemad eelnõud?

Ega hetkel ei olegi. Sotsiaaldemokraadid on esitanud ühe eelnõu, see peab enne minema läbi komisjoni menetluse (sotside eelnõu tooks koroonaviiruse kahtlusega kojujäänutele hüvitise – A.P.). Täna on minul juhatuse liikmena raske võtta selle kohta seisukohta: seisukoht peab tulema komisjonist. Aga rohkem kriisiga seotud eelnõusid praegu otseselt ei ole. Enamus tegevusi on operatiivsed ja need otsustab valitsus. Kui valitsuselt tuleb pakett eelnõudena, mis on vajalikud, on nad siis seotud tervisega või majandusolukorraga, siis riigikogu kindlasti võtab need menetlusse kiirkorras, selles ei ole kahtlust. Ja kui on vaja, siis koguneb erandkorras ka 51 riigikogu liiget – kui on kriisiga seotud oluline eelnõu. Aga ma arvan, et enamus asju, mida on vaja operatiivselt vastu võtta, ei nõua 51 häält.

Üks, mida kindlasti edasi lükata ei saa, on 26. märtsi riigikogu juhatuse valimised. Mis plaan on riigikogu juhatusel selleks päevaks?

Seda ei saa jah edasi lükata, sest riigikogul peab juhatus olema, muidu ei saa riigikogu töötada, ja seadus ei võimalda seda edasi lükata. Eks me seda saame arutada, sinna on veel aega. See tuleb läbi viia võimalikult nii, et inimesed füüsiliselt ei seisaks koos, nagu nad tavapäraselt on olnud: on hääletuskabiinid ja inimesed tulevad välja, seisavad veerand tundi üksteise järel ja on seal tihedalt valimiskastide juures koos. Tuleb nii palju korralduslikult teha, et inimesi hajutada. Kas siis fraktsioonide kaupa lepitakse kokku ajad ja tullakse ükshaaval hääletama, et ei tekiks korraga masskogunemist. Aga midagi enamat vist ei anna korraldada.

Kuidas on üleüldine meeleolu riigikogus praegu?

Eks ta on selline erakorraline ja ärev, ei ole mingisugust paanikat. Riigikogu ei ole ju organ, mis nii operatiivselt peab tegutsema nagu politsei või piirivalve. Tegevused, mis riigikogu igapäevaseks toimimiseks vajalikud on, toimuvad. Igal esmaspäeval peab riigikogu kindlasti toimuma, sest seadus näeb ette, et nädala päevakord on vaja kinnitada, töökord ja operatiivne informatsioon on vaja vahetada ka riigikogu juhatusel ja vanematekogul. See on kokku lepitud, et keegi ka valitsuse kriisikomisjonist tuleb annab ülevaate. Erakorralises töörütmis töötatakse edasi.

Möödunud nädalal teatas riigikogu juhatus, et riigikogu täiskogu istung toimub üksnes esmaspäeviti ja infotund kolmapäeviti.

Riigikogu komisjonid kogunevad ainult esmaspäeviti, vältimatu vajaduse korral sagedamini. Komisjonide istungitele kutsutakse külalisi vastavalt vajadusele ning eelistatud on külaliste osalemine videosilla vahendusel.