Tallink, GoBus ja Nordica aitavad täna õhtul ja öösel Eesti inimesi koju tuua

«Olukorras, kus riigid sulgevad piire, on kiire kojupöördumine väga tähtis, et mitte jääda välisriiki lõksu. Soome teatas täna, et kuulutab samuti välja eriolukorra ning kuigi laevaliiklus Tallinna ja Helsingi vahel ka pärast homset, 17. märtsi kindlasti säilib, ei tea me täna veel täpselt, millises ulatuses, seega tuleks kõigil Eesti kodanikel viivitamatult tagasi pöörduda,» ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.