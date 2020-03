Video evakuatsioonilaevalt ⟩ «Siin on eriline atmosfäär, oleme kui üks suur pere»

Ühe viimasena astus helkurvestis turvatöötaja ette Londonis elav Karina, kelle Eesti päritolu tuttava ID-kaardi järgi ära tunnen. «Kas te teate, kuidas ma Riiast Tallinnasse homme saaksin?» küsib ta enne, kui ennast tutvustada jõuan. Ta on üritanud Eestisse pääseda juba päevi ja see parvlaev oli tema jaoks viimane võimalus. Riiast Tallinnasse jõudmise küsimus tuleb lahendada homme.

«Eriline atmosfäär on siin. See on nagu suur pere,» kirjeldas ta oma esimesi emotsioone Romantika autotekil.