Soomes töötavad eestlased saavad Tallinna ja Helsingi vahel reisida

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kiitis kahe naaberriigi peaministrite otsuseid, mis aitavad säilitada inimestele töökohad ja tagada kaubavahetuse. «Praeguses keerulises ja ootamatus olukorras on väga oluline, et jätkuks laevaliiklus Tallinn-Helsingi liinil. Meie inimesed vajavad töökohti, ettevõtted peavad saama nii palju, kui võimalik, oma tegevust jätkata ning tarneahelad peavad toimima. Ainult niimoodi saame tagada, et suurema kriisi möödudes saaks majandus jällegi tõusma hakata. Loodame, et Soomes töötavad inimesed on tutvunud kehtestatud reeglitega, hoidnud oma tervist ja on valmis jätkama oma tööreise,» ütles Kalm.