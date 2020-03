Fotod ⟩ Tallinna volikogu istungil osaleb viis linnavolinikku

Linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et volikogu istungeid digitaalselt pidada ei saa, kuna seda ei võimalda kehtiv regulatsioon. «Samas on paljude otsuste langetamine linnavolikogu ainupädevuses ja seda püüame me üheskoos teha ka keerulistel aegadel,» lisas ta.