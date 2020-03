Valitsus kiitis heaks 250 miljonit eurot maksva tööhüvitiste meetme

«Pean õigeks, et raskel ajal tuleb riik töötajatele ja tööandjatele appi ning hüvitab töötajatele 70 protsenti viimase 12 kuu keskmisest brutopalgast aidates sellega surutise alla sattunud tööandjatel säilitada töökohti ning vältida koondamisi. Samuti toetame seeläbi ettevõtete majandustegevuse jätkumist. Vajadusel kaalub Töötukassa nõukogu ka toetusmeetme täiendamist ning uute meetmete rakendamist,» sõnas Töötukassa nõukogu esimees ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Hüvitist saavad taotleda kõik tööandjad sõltumata ettevõtte suurusest, kes vastavad kahele kvalifitseerimistingimusele kolmest: tööandja käive või tulud on viiruse mõjul langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; tööandjal pole tööd anda vähemalt 30 protsendile töötajatest või tööandja on pidanud 30 protsendil töötajatest vähendama palka vähemalt 30 protsenti. Hüvitist makstakse ainult nende töötajate eest, kellele tööandjal pole tööd anda või kelle töötasu on juba töökoormuse languse tõttu vähendatud.