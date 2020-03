28-aastane joobes juht võeti vahi alla

«Prokuratuuri hinnangul kujutab joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine endast liikluses suurt ohtu ja on seega objektiivselt ühiskonnas lubamatu. Joobes sõidukijuhtimine on kuritegudest üks levinumaid ja samas ohtlikumaid, mis võib puudutada meist igaühte, seega on kahtlustatava vahistamine vältimatult vajalik. Seejuures on käesoleva vahistamisega antud selge signaal, et valitsevast eriolukorrast hoolimata toimib õigussüsteem jätkuvalt efektiivselt,» lisas abiprokurör Tõnisson.