Video ⟩ Lapseootel Riina Sikkut sünnitusmaja reeglitest: kui mul on valida mehe või meditsiini vahel, valin viimase

Kuidas su tervis on?

Tere Elo, praegu tipp-topp. Ei saa kurta.

Köhima pole ajanud ja kas pereliikmed on terved?

Köhima pole hakanud, lapsed on küll viimastel nädalatel olnud nohused-köhased, aga ei midagi hullu.

Peatselt hakkad sünnitama, millal siis tähtaeg on ja kas sünnib poiss või tüdruk?

No ma ise loodan ikka aprillini välja venitada, nii et kaks nädalat on jäänud ja ootan tütart.

Kui ärevaks sind praegu ümberringi toimuv muudab?

See ärevus on nii nagu igal teisel Eesti inimesel. Kuna tegemist on võõra viirusega, tuleb järgida reegleid, kätepesu, sotsiaalsete kontaktide vältimine, võimalusel teen arvuti kaudu tööd, lapsed on lasteaiast kodus, elan nagu kõik teised.

Tänaseks pole ju eriti infot, kuidas koroonaviirus mõjub rasedusele ja vastsündinutele. Kui palju sa ise oled püüdnud infot hankida?

Tõesti, see viirus on levinud viimase paari kuu vältel ja ei ole põhjalikke uuringuid üheski riigis ja seega seda infot, kuidas see mõjub rasedale või vastsündinule, seda ei ole. Jah, mingid esialgsed paari patsiendiga uuringud Hiinast ja info Suurbritannia kohta, kus siis koroonaviirusesse nakatunud naine sünnitas, see on olemas, see ka laiatarbe meedias levib, need olen läbi lugenud, aga põhjalikumat uurimistööd selle kohta pole teinud.

Aga ärevaks väga ei tee, et appi mis nüüd saab?

Ei tee, sellest pole ka mingit abi. Ma arvan, et rahulik meel on praeguses olukorras kõige parem.

Kas pere on ka rahulik või pead sina neid rahustama?

Ei, meil on praegu ikka kõik rahulikud.

Naistearstid tulid värskelt välja uute reeglitega, mis puudutavad seda, et enam ei saa võtta meest ehk lapse isa kaasa sünnitusele, mis sa sellest arvad?

Mina lugesin seda meediast ja ühelt poolt ma olin küll arvestanud sellega, et koos mehega minna sünnitama, samas kui mul on valida mehe või meditsiini vahel, siis ma valin meditsiinilise abi olemasolu. Ma arvan, et selles mõttes mul on lihtsam, et mul on juba kolmas laps. Ilmselt keerulisem on nendel, kellel on esimene sünnitus või seljataga väga raske sünnitus ja kes loodavad kas sünnitustoetajast või mehest suuremat tuge. Nii et ma saan täiesti aru, miks see on nii palju emotsionaalseid reaktsioone tinginud.

Naistearstid tulid välja ka soovitusega, et kui sünnitaja on koroonahaige, siis tuleks ta emast eraldada kaheks nädalaks ja ei saa talle ka rinnapiima anda.