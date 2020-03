Ratas: valitsus tellib juurde 150 hingamisaparaati

Eile avalikustatud Covid-19 leviku tõkestamiseks loodud teadusnõukogu raportist selgub, et praegu on Eesti haiglate intensiivravi osakondades 239 töökorras ventilaatorit, reservis 50 ning juurde tellitud 75. Sellele lisanduks siis veel 150 hingamisaparaati kogu varustusega.

Ratase sõnul arutas valitsus ka 100 000 uue lisatesti tellimist, et anda plaan veel täna töösse. «Valitsus on seda öelnud kogu aeg, et peame testide arvu suurendama, ja see on ju üks, ma ütleks, kõige konkreetsemaid indikaatoreid, kui me räägime siin ka väljumisest sellest kriisist, et mis annab siis selle aluse, mis hetkel me väljuma hakkame,» sõnas Ratas.

Suurendamaks koroonaviiruse Covid-19 testimist, on üheks ideeks Ratase sõnul luua täiendavad võimalused perearsti nõuandeliinile või regionaalsetele arstikeskustele nädalavahetuseti, kui perearstid ei tööta. Nii oleks võimalus telefoni teel sinna pöörduvatele inimestele võimalik väljastada ka nädalavahetusel saatekirjasid koroonaviiruse testi tegemiseks. Kas ja millal ideed rakendama hakatakse, pole veel teada.

Samas toonitas peaminister, et testimisel tuleb hoida riigi varu minimaalselt 8000 testi peal. «Seda ei ole muudetud ja see on täna riigil olemas,» teatas ta, lisades, et erasektori võimekus lähinädalatel on 80 000 testi ning lisaks sellele on valitsus juurde tellinud 100 000 testi. Ta lisas, et testimine toimub jätkuvalt perearsti saatekirja alusel. «Ja see ei tähenda tänasel hetkel enam seda, et kui on sümptomid, siis testima saab inimene, kellel on vanust alates teatud vanusest ülespoole, vaid testima saavad kõik inimesed, kellel on sümptomid ja perearst kirjutab talle saatekirja. See, kas perearst väljastab saatekirja või mitte, ma usun, ei ole ei teie ega minu öelda. Et see on ikkagi meditsiiniline küsimus, arsti küsimus ja arsti pädevus,» selgitas Ratas. Lisaks tegeleb valitsus sellega, et saada riiki isikukaitsevahendeid Hiinast.

Sotsiaaldemokraat Indrek Saar märkis, et valitsusel läks umbes kolm nädalat aega selleks, et esimene elementaarne infoleht inimeste postkastidesse jõuaks, teavitamaks sellest, et meil on eriolukord ja kuidas eriolukorras käituda. «Aga hea, et lõpuks jõudis,» sõnas Saar. Ta uuris seejärel, miks kehtestati eile just sellised täiendavad piirangud?

Ratase sõnul on valitsuse eesmärk teha kõik mis võimalik, et nii kiiresti kui võimalik pidurdada koroonaviiruse levikut. Ratase sõnul toetati eile seisukohti, mis teadusnõukogu välja tõi. Ratas palus teausnõukogul läbi töötada kaubanduskeskuste sulgemise idee, mida nõukogu ka toetas. «Näiteks oli küsimus, et mida tuleks teha vesipiipude osas – seda nad toetasid. Toitlustusasutuste, baaride sulgemine kella kümnest – seda nad toetasid. Oli küsimus ka, et kas võiks teha eakatele, näiteks 60+, eraldi aja toidukaupluste külastamise osas, ütleme, hommikust kuni kaheteistkümneni – seal ütles teadusnõukogu, et nad seda ei toeta,» kirjeldas Ratas eilset arutelu.

Urmas Kruuse uuris peaministrilt kahemeetrise vahel hoidmise ja iluteenuste kohta. «Kas on nagu lõpuni see meede läbi mõeldud, selleks, et saavutada seda sihti, mida teie koos teadlastega olete tegelikult arutanud?» Lisaks uuris Kruuse põllumeeste mure kohta hooajatööliste kohta kevadtöödel. Ratase sõnul keskenduti esialgu kohtadele, kus koguneb korraga palju inimesi ning seetõttu on suurem tõenäosus nakatuda. Samas kasutavad inimesed regulaarselt näiteks juuksuriteenust ning nii on oht, et kõigi juuksurisalongide sulgemisel (mis ei asu kaubanduskeskustes) on oht, et inimesed kutsuvad juuksuri koju. «Hetkeseisuga näeme, et turvalisem on neid protseduure läbi viia siis konkreetsetes ilusalongides või juuksurite juures, kus kehtivad kõik ohutusnõuded ja desinfitseerimisnõuded. Nii et see oli see kaalutlusaspekt,» selgitas peaminister.