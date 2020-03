Video ⟩ Kesklinna politseijuht: peagi kuuleb politseiautodest korraldusi kolmes keeles

Kesklinna politseijaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul on sellise teavituse eesmärk anda suuremale hulgale inimestele informatsiooni efektiivselt ja kontaktivabalt. «See meetod on ohutum nii ametnikele endile kui ka teistele kodanikele, sest meie ühine eesmärk viiruse leviku tõkestamisel on praegu vähendada kontakte teiste inimestega,» märkis Saarniit.

Kuid see ei tähenda seda, et politseinik enam üldse autost ei välju. «Loomulikult vajadusel väljume ja sekkume. Kuid informatsiooni kontaktivabaks levitamiseks sobib ruupori kaudu rääkimine väga hästi.»

«Valjuhääldist teavitatakse inimesi, et seoses eriolukorraga on keelatud koguneda avalikes kohtades rohkem kui kahel inimesel ning et inimeste vahel peab olema kaks meetrit. Samuti tuletatakse meelde, et igaühe panus nende reeglite järgimisel on äärmiselt oluline ja nii hoitakse enda ja teiste tervist,» selgitas Saarniit.