Järjekordse suure kulupõlengu leviku peatasid Saverna vabatahtlikud päästjad

Hiljem, kell 19.54, tuli teade, et Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Supsi külas põletab omanik kulu. Sündmuskohale reageerinud Viljandi päästjad ja Kõpu vabatahtlikud avastasid leekide vahel ATVega kihutanud põllu omaniku. Põlengut suudeti kiiresti kontrolli alla võtta. Omanik tunnistas kulu põletamist kuna ei teadnud, et selline tegevus on keelatud.