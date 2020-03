Otse Postimehest ⟩ Paet: Eesti võib saada euroliidu esialgsest abipaketist paarsada miljonit eurot

Euroopa Parlament võttis erakorralisel täiskogu istungjärgul suure häälteenamusega vastu kolm olulist abinõud võitlemaks COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisiga: 37 miljardi euro suurune abipakett, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamine rahvatervisega seotud hädaolukordades ja lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjade ajutine peatamine.

Euroopa Liidu Nõukogu peab parlamendi seisukoha ametlikult heaks kiitma. Europarlamendi saadik Urmas Paet usub, et Nõukogu langetab otsuse kiirelt. «Euroopa Nõukogu otsuse taha see meetmete pakett nüüd kindlasti kinni ei jää,» lausus ta.

Parlamendisaadikute vahel suuri erimeelsusi ei olnud. «Saadikutel oli üksmeel, et parlament peab kiiresti Euroopa Komisjoni poolt pakutu heaks kiitma, et need [meetmed - toim.] saaksid jõustuda. Üheks meetmeks, mis heaks kiideti, oli liikmesriikidele 37 miljardit kiiret abi. Näiteks tervishoiusektor võib sellest paketist juba praeguses etapis abi saada,» tõi Paet välja.

Kõnealune raha on «kokku pandud» erinevate struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamata osadest. «Sisuliselt on see eelarve sisemine ümberkorraldamine. Teatud teiste fondide rahad, mis on praegu kasutamata, tõsteti ümber selleks, et anda liikmesriikidele vajadusel kiireloomulist tuge,» selgitas Euroopa Parlamendi liige. «Kui Eesti esitab taotluse ja näitab ära kohad, kuhu on kõige pakilisemalt abi vaja, siis Eesti puhul võime rääkida mõnest sajast miljonist eurost. See oleneb erinevatest asjaoludest – milline on olukord ühes või teises riigis ja loomulikult proportsionaalsus,» märkis ta.

EL reageeris aeglaselt

Urmas Paeti sõnul oli Euroopa Liit kriisile reageerimisel aeglane, kuid tänaseks on hakatud toimima kiiremalt. «Euroopa Liidu reaktsioon oli selles mõttes aeglane, et liikmesriike oleks tulnud veenda selles, et piiride sulgemised oleksid pidanud olema omavahel kooskõlastatud. See oleks välistanud segadust,» nentis ta, lisades, et põhjuseks on Euroopa Liidu toimimise eripära.