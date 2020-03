Suured mobiilsideoperaatorid analüüsivad ise oma klientide liikuvust

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on kriisikomisjoni tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud ehk kas inimesed on jäänud paiksemaks. «Pärast põhjalikku analüüsi on tänaseks selgunud, et kõige kiiremini saab selle analüüsi tehtud, kui see toimub iga operaatori juures.