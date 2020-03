VIDEOPÖÖRDUMINE ⟩ Peaminister: me kõik peame pidama kinni reeglitest

«Head kaasmaalased!

Terves maailmas leviv koroonaviirus on viimase kuu jooksul toonud meie ellu kurnavaid muudatusi, raskeid küsimusi ja kurbi uudiseid.

Algav nädalavahetus ja eelseisvad nädalad on otsustavad, et suudaksime viiruse levikule piiri panna. Selleks on meil ainult üks valem: me kõik peame pidama kinni reeglitest.

Neist kõige olulisemad on:

peame kinni hügieenist;

püsime kodus ning piirdume vaid vältimatute käikudega;

väljaspool kodu liigume üksi või kahekesi ning ülejäänutega hoiame vähemalt 2-meetrist vahet;

haigestumise korral helistame perearstile ja peame kinni tervishoiutöötajate juhistest;

järgime eriolukorra suuniseid.

Peame selles olukorras olema MEIE, mitte MINU ühiskond. Vastasel juhul ei lähe meie elu veel pikka aega lihtsamaks, vaid peame leppima veel rangemate keeldudega.»