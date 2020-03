Välisministeerium: eestlased välismaal, kasutage viimast võimalust kodumaale naasmiseks

Välisministeerium rõhutab, et järgmisest nädalast vähenevad liinilennud veelgi ning koju saamise võimalused muutuvad veel piiratumaks. Jäävad vaid väga vähesed Euroopa liikmesriikide poolt organiseeritud erilennud, kuid neile on Euroopa Liidu kodanike seas suur nõudlus ja neile lendudele tuleb ka pilet osta.

Välisministeerium ja Eesti välisesindused jätkavad tööd selle nimel, et koostöös reisi- ja transpordifirmade ning teiste riikidega saada eestlasi veel viimaste väljuvate lendude peale koju. Siiski tuleb arvestada, et võimalused on väga piiratud ja vähenevad reaalajas ning ükski lend pole tasuta. Kui on vaja Eestisse tagasi tulla, soovitab välisministeerium viivitamatult võtta ühendust transpordi- või reisifirmaga, et kontrollida, kas asukohast pääsemiseks on veel liinilende või reisifirma korraldatud lende. Kui need võimalused puuduvad ja jääte välisriigis hätta, palutakse endast märku anda lähimale Eesti saatkonnale või helistage välisministeeriumisse numbril +372 5301 9999.

Kui viibite välismaal ja teil on võimalik kriisiperioodil turvaliselt välisriigis olla, siis ei ole tarvidust Eestisse tagasi pöörduda. Välisministeerium palub neil, kes välisriiki jäävad, arvestada kohale jäämisega vähemalt 1,5 kuuks. Järgida tuleb kohalike ametivõimude juhiseid ning hoolikalt jälgida, et te ei rikuks viisa ja muid riigis viibimise tingimusi. Hetkel on ministeeriumil väga keeruline prognoosida, millal kriis laheneb ja millised piirangud kehtivad mõne kuu pärast.

Kokku on tänase seisuga abi soovinuist üle 2000 inimese lood saanud lahendatud ja nad on jõudnud turvaliselt Eestisse tagasi. Välisministeeriumile on oma probleemidest Eestisse tagasipöördumisel teada andnud üle 2750 Eesti kodanikku või alalise elamisloaga isikut ning meil on info ligi 250 inimese kohta, kes veel vajavad transporti Eestisse naasmiseks. Suuremad veel transporti vajavate eestimaalaste grupid on hetkeseisuga jätkuvalt koondunud kaugematesse piirkondadesse, eelkõige Austraalia, Bahama ja Indoneesia.

Välisministeeriumile teadaolevad piiratud koguses lisalennud juhul kui puuduvad tavalennud:

1. Vietnam, Hồ Chí Minh (SGN)–Tai, Bangkok (BKK)–Kaunas, 31. märtsil. Registreerimine: https://www.vietnamballoons.com/book-online

2. Argentina, Buenos Aires–Frankfurt 31. märtsil.

3. Peruu, Lima–Frankfurt lennud toimuvad 1. aprillil ja 2. aprillil.

4. Peruu, Lima–Amsterdam 30. märtsil

5. Peruu, Lima–Lissabon, 30. märtsil.

6. Samuti jätkavad KLM ja Qatar Airways mingis mahus lende kaugematest sihtpunktidest, aga tasub vaadata nende kodulehekülge ja broneeringud teha esimesel võimalusel. Finnair korraldab 31. märtsil lennu Havannast Helsingisse, piletiinfo leiab Finnairi kodulehelt. Samuti soovitame konsulteerida reisikorraldajaga.

Oluline konsulaarinfo transiidivõimaluste, uute piirangute ja muu kohta:

· Ukraina riigipiir suleti eile, 27. märtsil kl 23.59 täielikult ja peatati reisijatevedu, sealhulgas Ukraina kodanikele.

· Hiina sulges riigipiiri kõigile välisriigi kodanikele alates eilsest, 27. märtsist kell 23.59.