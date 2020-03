Madis Kallas: vald on valmis selleks, et ohvrite arv võib kasvada

«Kahjuks peab ütlema, et oleme ka selles osas juba nädalaid ettevalmistusi teinud nii palju, kui selliseks asjaks üldse saab ettevalmistusi teha. Aga see pilt, mis tuleb läbi meedia - tuli Hiinast, nüüd tuleb Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast -, on pilt, mis on meid ettevalmistanud nii palju, kui seda üldse on võimalik teha,» vahendab ERR-i uudisteportaal Kallast.