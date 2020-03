Ülevaade ⟩ Autod on pärast eriolukorra algust Eesti teedelt kadunud

Maanteeamet analüüsis ja võrdles liiklusmahtude muutust kriisieelse ajaga, et näha kuidas mõjutavad eriolukorra piirangud riigiteede liiklussagedust. Eesti teedel on liiklussagedus langenud keskmiselt 28 protsenti, kuid kaubaveo sagedus on jäänud samaks.