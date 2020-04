Pankrottide lainet veel ei tule: makseraskustesse sattunud ettevõtjad saavad lisaaega

Kehtiva seaduse järgi on juriidilise isiku juhatusel kohustus esitada pankrotiavaldus 20 päeva jooksul maksejõuetuse ilmnemisest. Heaks kiidetud eelnõu järgi peatatakse selle tähtaja kulgemine alates 12. märtsist, mil Vabariigi Valitsus kuulutas välja eriolukorra. Tähtaja kulgemine jätkub kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest.

Alates muudatuse jõustumisest peatatakse ka võlausaldajate võimalus pankrotiavalduste esitamiseks. Erandina saavad tööandja suhtes pankrotiavalduse esitada töötajad, kellel on saamata töötasu ja kes ei saa Töötukassalt töötasu hüvitist.

Samuti tuleb arvestada, et kui maksejõuetus on ilmnenud, siis sõltumata sellest, kui pikk aeg on juhatuse liikmel pankrotiavalduse esitamiseks, tohib ta sellel ajal ühingu nimel teha ainult vältimatult vajalikke tehinguid.