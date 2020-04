VIDEO JA BLOGI ⟩ Terviseamet: koroonaviiruse kulminatsioon võib Eestis saabuda järgmise nädala lõpus

Kohal olid Terviseameti peadirektor Merike Jürilo, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Teemadena arutati hetkeolukorda ja testimisi, anti ülevaade politsei ning Päästeameti tegevusest ja jagati soovitusi eelseisvat nädalavahetust silmas pidades.

Jürilo selgitas, et selgelt liigub Eesti nakatunute arvu osas kasvutrendis ja see kestab ka järgmisel nädalal. Kulminatsioon saabub ilmselt järgmise nädala lõpus või sealt natuke edasi. Pärast tekib küsimus, kas piiravad meetmed ja igapäevane käitumine on olnud piisavad, et viiruse levikut takistada.

Viimased andmed näitavad, et väga paljud Kuressaare haigla töötajad on haigestunud koroonaviirusesse ja seetõttu tuleb veelkord üle vaadata plaan, et see nakkus ei leviks töötajate hulgas edasi. Tervishoiutöötajad on kõrgendatud tähelepanu all. Nemad on eesliinil, riskides oma tervisega, nad väärivad meie kõigi toetust.