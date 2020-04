Covid-19 haigusega intensiivraviosakonnas elu eest võidelnud Liviko veinigrupi juht Anu Ojase rääkis uudistesaatele «Reporter» läbi elatud katsumusest ja tõdes, et ta pole kunagi midagi nii hirmsat kogenud. Tema sõnum on ühene - kui teil on Covid-19, kõrge palavik ja kopsupõletiku tunnused, siis ärge jääge koju olukorra paranemist ootama, vaid võidelge selle eest, et kiirabi teid viivitamatult haiglasse toimetaks, enne kui on liiga hilja.