GALERII JA VIDEO ⟩ Eestisse jõudis 3 miljonit kaitsemaski

Semetroni juhatuse liige Martin Minin ütles, et idee telldia tekkis sellest, et ühel hetkel oli näha isikukaitsevahendite põuda ning ka seda, et sisuliselt jaagti välja juba kaitseväe reserve. «Oli näha ka palju lubajaid ja õnneotsijaid, kelle lubadused ei pidanud ning kriisi süvenedes on kõigi huvides, et Eestis oleks piisavalt isikukaitsevahendeid,» lausus Minin.

Semetronil on juba alates 1992. aastast meditsiinitehnoloogia ja tarvikute tarnimise kogemus. «Oleme riigile olnud ka strateegiliste varude soetamise partner. Meie poole pöördus algselt Kaitseinvesteeringute Keskus sooviga taastada kaitsevarud,» selgitas Semetroni juhatuse liige. «Otsustasime, et ehitame oma kogemustele ja partneritele toetuva tarnekanali Hiinast ning toome maske juba suuremate saadetistena. Kogu tarnet finantseerisime koos Magnumiga.»

Otsus langetati kaks nädalat tagasi, et võtta ette isikukaitsevahendite tarne suuremalt ette. «Pakkusime võimalust tarnest osa saada ka Jaak Aabi poolt juhitavalt kriisikomisjonilt,» lausus Minin.

Hiinas on olukord nagu metsikus idas

Magnumi juhatuse esimees Ahti Kallikorm selgitas, et partnerettevõtteid on Hiinas nii Magnumil kui Semetronil, keeruliseks tegi aga olukorra see, et koroonakriis on ülemaailmne ja sooviavaldusi laekus neile Eesti kõrval ka teisi. «Siin mängis oma rolli kahtlemata meie välisministeerium, tänu kellele saime maskid oluliselt kiiremini Eestisse toimetatud,» selgitas Kallikorm.

Martin Minini sõnul on olukord Hiinas nagu metsikus idas. «Kogu maailm vajab isikukaitsevahendeid ning meditsiinitehnoloogiat. Olukord muutus erit pingeliseks pärast USAs vallandunud paanikat ning kui USA kinnitas oma ülisuure kriisieelarve - 50 miljardit. Sõna otseses mõttes hakkasid toimuma tehaste väravates enampakkumised,» selgitas Minin.

Semetroni-Magnumi isikukaitsevahendite saadetis jõudis Tallinna lennujaama FOTO: Mihkel Maripuu

Kui mõlemal ettevõttel poleks olnud kindlaid kokkuleppeid ning ettemaksu, siis ei oleks maskide kättesaamine õnnestunud.

«Meie tarnepartner logistika mõttes on pikaaegse Hiina regiooni kogemusega Eesti taustaga logistikaettevõte GTS Express ning määrava tähtsusega on see, et meil on oma inimesed füüsiliselt kohal ning kontrollivad iga liigutust,» lausus Minin.

Lisaks aitas ka väga palju välisministeerium. «Kantsler Rainer Saks ning meie Hiina suursaadik Andres Unga oma meeskondadega on teinud väga operatiivset tööd, et anda riigipoolne kinnitus nii tehastele kui ka lennulubade saamiseks,» tänas Minin.

1. aprillil kehtestas Hiina oma toodetele kvaliteedistandardi nii nagu on Euroopas ning see lõi pildi kelmide suhtes oluliselt selgemaks. «Meie tehastel on need olemas,» kinnitas Minin.

Mis kaitsemaskidest edasi saab?

Ahti Kallikorm selgitas, et tegemist on näo kaitsemaskidega. «Maskid jõuavad apteekidesse tõenäoliselt teisipäeval, kolmapäeval. Homme ei tasu kindlasti maskide pärast apteeki minna. Hästi oluline on ka mõista, et kauaoodatud maskid jõuavad küll apteekidesse, kuid maskide muretsemise hoos ei tohi ära unustada tervise hoidmist,» lausus Kallikorm.

Et maske jätkuks võimalikult paljudele soovijatele kuni järgmise koguse saabumiseni, on ühel inimesel võimalik apteegist osta üks pakk, mis sisaldab 50 maski. «Ühe maski soovituslik jaehind on selle partii puhul alla 70 sendi, kuigi otsustajaks on iga apteek ise,» selgitas ta. Magnumil on komplekteerimisel ka juba uus saadetis.