KRA arstlikud komisjonid taastuvad täies mahus pärast eriolukorda

Kui varem otsustas Kaitseressursside Amet, et kutsealused ei ole kohustatud ilmuma arstlikesse komisjonidesse kuni 17. aprillini ja siis vaadatakse otsus uuesti üle, siis nüüd on selge, et piirid seab eriolukorra kestus.