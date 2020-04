Seeder: ilma avaliku sektori kärbeteta pole võimalik olukorda parandada

Rahandusminister Martin Helme on teatavasti korduvalt öelnud, et avaliku sektori kulutusi kokku ei tõmmata. Helir-Valdor Seeder aga rõhutas «Esimeses stuudios», et Isamaa on põhimõtteliselt risti vastupidisel seisukohal.

«Kui on küsitud, mille pooles Isamaa ja EKRE teineteisest erinevad, siis siin tulebki üks põhimõtteline erinevus välja,» rääkis Seeder. «Isamaa seisukoht on, et tuleb majandust elavdada. Me oleme toetanud seda majanduspaketti, peame väga oluliseks, et täna ettevõtlust toetatakse nende erinevate meetmetega. Aga samal ajal tuleb kindlasti ka käpida,» märkis saatekülaline.

Ta rõhutas, et kindlasti ei ole avalikus sektoris praegu koht preemiate maksmiseks. «Ma arvan, et see on täiesti vale samm. Me ei saa täna kahte maailma Eestis paralleelselt üles ehitada – ühte, mis on erasektor, kes tõmbab koomale, kes kärbib, alandab palkasid, koondab. Ja avalik sektor, kus me mitte midagi ei kärbi ja vastupidi, maksame preemiaid ja kulutame juurde.»