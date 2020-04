Uus heakorraeeskiri reguleerib lehepuhuri kasutamist ja sunnib autoomanikud lund rookima

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul reguleerib eeskiri muuhulgas lehepuhurite kasutamist linnaruumis. «Nii lubame lehepuhurit kasutada lehtede kokkukogumiseks, küll aga keelame seda kasutada teisel otstarbel, millega kaasneb tolmu õhku paiskamine,» märkis Klandorf. «Seeläbi soovime vähendada tervistkahjustava tolmu kontsentratsiooni õhus. Lehepuhur on mõeldud siiski lehtede kokku kogumiseks, kuid paraku kasutatakse üha enam lehepuhureid ka tänavatolmu koristamise eesmärgil. Ent lehepuhuriga tänavatolmu puhastamne ei eemalda tolmu linnaruumist, kuna pärast õhku paiskumist langeb see uuesti maha. Küll aga suurendab tolmu õhku paiskamine õhusaastet, millel on kahjulik mõju nii linnaelanike tervisele kui keskkonnale.»