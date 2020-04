Kaljulaid: Ukraina lüpsjaid tõrjudes tõmbub meie majandus kokku

President tõi välja, et kui Eestis on vähem lüpsjaid ja tuleb karja vähendada, siis väheneb meie piimatootmine. Ise me küll nälga ei jää, aga riigi majandus tõmbub kokku.

«Aga kui me vaatame, mida teevad teised riigid, siis nad tegelevad sellega, kuidas need töökäed, mida põllumajandussektor vajab, kohale tuua,» märkis Kaljulaid.

President märkis, et see küsimus on laiem. «Me ei kujuta endale ette, et me sulgeme sissetuleva tööjõuturu, aga hoiame avatuna väljaminevat. Sellisel juhul me ise teeme oma majanduse väiksemaks.»