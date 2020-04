Eesti kehtestab riigipiirile viiekilomeetrise piirivööndi

Siseminister Mart Helme sõnul ilmnes idapiiri projekteerimisel ja katselõikude rajamisel, et praegusele 10-meetrisele piiriribale on piiri valvamiseks vajaliku taristu rajamine väga keeruline.

Lisaks piiririba sätete muutmisele kehtestatakse piiriribast sisemaa poole kuni viie kilomeetrine piiriribaga paralleelne piirivöönd. Piirivööndi kehtestamisega ei looda sisult uut piiranguvööndit, sest juba täna on välispiirist vähem kui viie kilomeetri kaugusel kavandatava tegevuse korral kohustus see kooskõlastada, kuid senimaani polnud piirivööndit seaduses määratud. Piirivööndi tähistamiseks saab politsei- ja piirivalveamet õiguse paigaldada märke ja tähiseid, et juhtida inimeste tähelepanu sellele, et nad viibivad välispiiri läheduses.