Hooldekodude elanikud ja haiglas viibivad patsiendid saavad lähedastega suhelda tahvelarvutitega

Saaremaa eriolukorra tööde juhi Margus Lindmäe sõnul on pika karantiinis viibimise tõttu inimestel üha suurenev vajadus suhelda oma lähedastega ning näha seejuures nende nägusid. „Kuna inimesed enam hooldekodus ega haiglas lähedastel külas käia ei saa, on see nii mõnelegi ainus võimalus oma lähisugulasi näha ja nendega vestelda.“ Lindmäe lisas, et just sotsiaalne lävimine ja meelelahutus on need, millest inimesed üha enam puudust tunnevad.