Aianduslaadad jäävad järjepanu ära

Türi lillelaata on korraldatud juba 42 korda. Seda on peetud küll kahel erineval laadaplatsil, ent kunagi varem pole laat ära jäänud. Tänavuse laadaga plaanis korraldaja, Türi aianduse ja mesinduse selts, tähistada seltsi 45. sünnipäeva.

«Kindlasti oli see aednikele tippsündmus. Aga ma vaatan, et aednikud on väga leidlikud, müüakse juba sotsiaalmeedia kaudu. Pakuti ka lillelaadale, et teeme virtuaalselt, aga me ikkagi jäime traditsioonilise laada juurde,» rääkis Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi.