Miks katab A. Le Coq kõik purgid fooliumkattega?

Selle investeeringuga panustab A. Le Coq toodete täiendavasse ohutusse, tehes kõik, et tooted jõuaksid klientide koju võimalikult turvaliselt ja puutumatuna. Mitu uuringut on tõestanud, et COVID-19 viirusosakesed võivad erinevatel pindadel olla elujõulised pikemat aega. Poekeskkonnas on plekkpurgid lahtiselt riiulil ning väliskeskkonna eest kaitsmata, mistõttu võib sinna peale sattuda mustus- ja viirusosakesi. Turvalisuse tagamiseks katab A. Le Coq purgid fooliumiga, mis välistab mustus- ja viirusosakeste jõudmise purgisuu kaudu jooja organismi. Kui inimesed kaitsevad enda suu- ja ninaõõnsusi maskiga, siis plekkpurgi mask on foolium.

FOTO: A. le Coq

Mis on UV-desinfitseerimine?

Purkide ohutus tagatakse kõigepealt UV-desinfitseerimisega spetsiaalses tunnelis ja seejärel purgisuu katmisega õhukese fooliumiga. UV-desinfitseerimise põhimõte seisneb mikroorganismide, sh viiruste ja bakterite paljunemisvõime ning seeläbi elutegevuse hävitamises.

UV-kiirgust leidub ka tavalises päikesevalguses, kuid pinna lihtsalt päikese kätte seisma jätmisel ei ole paraku bakteritele ega viirustele hävitavat toimet. See on selle pärast, et UV-kiirgus jaotatakse vastavalt füüsikalistele omadustele ja bioloogilisele toimele kolme laineala piirkonda: UV-C, mille lainepikkus on 200–280 nm, UV-B, mille lainepikkus on 280–315 nm, UV-A, mille lainepikkus on 315–499 nm.

Kõige levinum UV-kiirguse tüüp on pikima lainepikkusega UV-A kiirgus. See moodustab 95% maale jõudvast UV-kiirgusest ja sellel on inimese nahale pruunistav toime. UV-A kiirgus ei hävita aga mikroorganisme. Desinfitseeriv toime on lühema lainepikkusega UV-C kiirgusel, mis neeldub osoonikihis ja maapinnale ei jõua. Seetõttu kasutatakse UV-desinfitseerimiseks alati spetsiaalseid UV-C kiirgusseadmeid, mis on kasutusel ka A. Le Coqis. Kui lasta mistahes pinnale UV-C kiirgust, hävitab see väga kiiresti kõik seal leiduvad mikroorganismid, muu hulgas bakterid ja viirused.

Kuidas tagatakse purgitoodete turvalisus?

A. Le Coqis toimub purgitoodete valmistamine mitmes etapis. Kõigepealt villitakse toode purki, siis kaanetatakse ja kuumutatakse purk 65 kraadini, mille käigus hävivad kõik mikroorganismid. Seejärel purk jahutatakse ja kuivatatakse ning siis liigub purk täiendavaks desinfitseerimiseks spetsiaalsesse UV-tunnelisse. Selleks et tagada purgisuu absoluutne puhtus ka poekeskkonnas, lisatakse purgi peale fooliumkate, mis kaitseb seda väliskeskkonna eest.

FOTO: Illustratsioon

Fooliumkatet ei lisata kuuspakkidesse ega kohvritesse pakitud toodetele, kuna need on juba topelt pakendatud ja poodides väliskeskkonna eest kaitstud.