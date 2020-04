VIDEO ⟩ Kaimar Karu kardab, et KredExi ja EASi meetmed takerduvad

Kas Mart Helme otsus tuli teile ootamatult?

Mart Helme kõne tuli väga ootamatult, nii kõne sisu kui ajastus. Olukorras, kus järgmisel nädalal ootab ees KredExi meetmete käimalükkamine, mida ettevõtted meeletult ootavad. Selles olukorras teha säärane vangerdus on minu jaoks täiesti arusaamatu. See ei ole roll, kuhu uus inimene saab tulla ja siis hakata alles vaatama ja õppima. Kohe tuleb hakata tegutsema.

Mis võis selle otsuse põhjustada?

Olen seda päev otsa mõelnud. Kas on midagi, mis võis tekitada olukorra, kus nüüd enam ei saa? Ja mis pidi olema sündmus või tegu, mis siseministri sellise otsuseni viis. Ma ei ole suutnud sellest siiani aru saada.

Millist nõu annaksite uuele väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile?

Kõige tähtsam ülesanne uuele ministrile lähinädalatel ja -kuudel on aidata ettevõtjaid nii palju kui vähegi võimalik. Tuleb luua tingimused, et ei tekiks takistusi nii otsetoetuste kui laenumeetmete rakendamisel. See on kõige olulisem.

Olen KredExi ja EASi meetmete kallal kõvasti vaeva näinud. Me teame, mis on ettevõtjate ootused ja ka seda, et kõiki ootuseid ei ole võimalik sellise rahasummaga katta, eriti mis puudutab otsetoetust. Oleme püüdnud luua meetmed, mis piiratud ressursside tingimustes tõepoolest aitaksid kõige suuremat hulka ettevõtjaid. Minu põhiline mure seisneb selles, et kogu viimaste nädalate töö jääb toppama, mille tulemusena jäävad ettevõtjad sellest rahast ilma, mida neil on vaja ellujäämiseks. See on minu peamine hirm.

Miks otsustasite mitte EKRE-ga liituda?

Kui ma ameti vastu võtsin, siis minu sõnum oli see, et ma hetkel otsust ei langeta. Elan rolli sisse ja alles siis vaatan. Sellest oli ka mõned kuud tagasi erakonna juhtidega juttu. Sõnum jäi toona samaks.

Viimase kuu jooksul on see täiesti tahaplaanile lükkunud. Lisaks kriisimeetmetega seotud tegevustele, olid veel kõik muud tegevused, mis on kirjas koalitsioonileppes. Ja need on ühel või teisel moel käima lükatud. Need liiguvad minu hinnangul õiges suunas ja süüdistada mind, et ma ei kokkuleppeid jälginud, sellega ma ei saa nõus olla.

Kas plaanite pärast eriolukorra lõppemist kolida tagasi Londonisse?

Mulle meeldib see, mida sain ametis ära teha. Mulle meeldib see tunne, et saan midagi Eesti jaoks tagasi anda. See kogemus on tekitanud minus tunde, et ma tahaks sarnaselt jätkata. Võib-olla jääda Eestisse ja teha midagi siin, aga otsust veel langetanud ei ole.

Kas te kavatsete jätkata poliitikas?