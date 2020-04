Minister Reinsalu: koroonaviirus ei tunne riigipiire ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad ühiselt pingutama

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on COVID-19 ülemaailmne levik tõestuseks, kui oluline on riikidevaheline koostöö. «Koroonaviirus ei tunne riigipiire ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad tegema ühiseid jõupingutusi. Tuleb õppida tekkinud olukorrast ja suurendada riikide tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet ning teha otsustavaid samme, et vältida pandeemiaid tulevikus,» rõhutas välisminister.

Ühisavalduses rõhutatakse vajadust kriisi ajal pidada kinni ülemaailmsest relvarahust ja koostöö vajadust, et tulla toime kriisi majanduslike tagajärgedega ning valeinfo leviku vältimise tähtsust. Samuti tuuakse esile vajadust riikidel ühiselt tulevikus selliste pandeemiate levikut üle maailma paremini tõkestada. Välisministrid rõhutasid, et praeguse kriisi tingimustes peab rahvusvaheline koostöö jätkuma ka kaupade liikumisel üle piiride, eriti puudutab see toidukaupu ja ravimeid.

Ühisavaldusega liitusid lisaks Eestile Argentiina, Belgia, Kanada, Tšiili, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Etioopia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Indoneesia, Iirimaa, Itaalia, Jordaania, Mehhiko, Holland, Norra, Peruu, Singapur, Lõuna-Aafrika Vabariik, Hispaania, Rootsi ja Šveits.

«Eesti saab rahvusvahelisse kriisilahendamisse panustada kindlasti digitaalsete oskustega. Meie digiriigi kogemus on maailmas ainulaadne, oleme saanud enamikud riiklikud süsteemid tänu sellele hoida tõrgeteta töös. Seda kogemust peame ka teiste riikidega jagama ja neid järgi aitama,» kommenteeris välisminister Eesti oskusi aidata kriisi lahendada rahvusvahelises koostöös.