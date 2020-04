Tanel Kiik invaorganisatsioonide rahastuse kärpimisest: sellist otsust ei ole ega tule

Sotsiaalministri sõnul on puuetega inimesed ning nende esindusorganisatsioonid absoluutselt viimane valdkond, kus sotsiaalministeerium raha vähendada sooviks. «Mul on väga kahju, et täna on jõudnud meediasse vastupidised väited justkui oleks otsustatud nende organisatsioonide toetuste vähendamine 50% ulatuses. Kinnitan, et see ei vasta tõele. Sellist otsust ei ole ega tule,» kirjutas Kiik sotsiaalmeedias.