Kuidas panna oma metsas kasvama chaga ja teenida sellega raha

Chaga ehk must pässik on meie metsades kasvanud juba aastatuhandeid. Samuti on pässiku ravivõimeid rahvameditsiinis teatud juba sajandeid. Eesti looduslik metsamaa ja puhas õhk pakub pässiku kasvamiseks suurepäraseid tingimusi, mistõttu alustasime eelmise aasta lõpus Soome eeskujul chaga kasvanduste rajamisega ka kodumaale. Miks tasub metsaomanikul kaaluda chaga kasvatamist ja kui tulutoov see on, saab lähemalt lugeda allpoololevast artiklist.