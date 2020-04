Riigikogu õiguskomisjon toetas e-koosolekute korraldamist

«Tegemist on praktilisest vajadusest tingitud kiireloomulise eelnõuga, mille esimest lugemist komisjon toetas üksmeelselt,» ütles komisjoni esimees Jaanus Karilaid. «See on koosolekute pidamiseks lisavõimaluse loomine ja sellega ei võeta kelleltki ära õigust ise füüsiliselt koosolekul osaleda. Lisavõimalus on juhuks, kui põhikiri seda võimaldab, kui inimesel ei ole võimalik koosolekul füüsiliselt osaleda või kui ta ise seda ei soovi. Kaasajastame koosolekute pidamise võimalusi Taani ja Saksamaa eeskujul.»

Komisjoni aseesimees Toomas Kivimägi ütles, et eelnõuga esitatud muudatused on igati ajakohased. «Osalemine koosolekutel elektrooniliselt on võimalus, mille kasutamine eeldab mittetulundusühingu või äriühingu juhtorgani vastavat otsust,» märkis Kivimägi. Elektroonilist osalemist ei saa nõuda, kui üldkoosoleku või juhatuse sarnast otsust pole. Murekohana näeb Kivimägi probleeme hääletuste läbiviimisel. «Kuna kasutatavad platvormid pole selleks piisavalt kohandatud ega turvalised. Riigil oleks mõistlik kaaluda koostöös IT ettevõtetega vastava tunnustatud ja turvalise ühtse platvormi väljatöötamist ja arendamist.»