Lüganuse volikogu avaldas volikogu esimehele umbusaldust

Pärast 2017. aasta valimisi on Lüganusel volikogu esimeest valitud juba viis korda.

Ühtlasi anti täna sisse umbusaldusavaldus vallavanem Viktor Rauamile. Reformierakonna Lüganuse piirkonna esimehe, eelmise Lüganuse vallavanema Andrea Eiche sõnul otsustab fraktsioon paari nädala jooksul, kes võiks saada uueks vallavanemaks. Eiche tunnistas, et fraktsioon on talle teinud ettepaneku taas vallavanemaks saada, kuid ta on võtnud endale mõtlemisaja.