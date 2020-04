GALERII ⟩ Tallinna vanalinn vaikselt taaselustub

Kui teistes Eesti piirkondades on inimesed püüdlikumalt tegutsenud, siis Tallinnas reegleid nõnda aktiivselt ei järgita. Seda näitavad ka statistilised andmed, et on tekkinud mitmeid nakkuskoldeid. Olgugi, et inimesi võib reeglite rikkumise eest trahvida, siis Helme leiab, et see erilist abi ei anna. «Seda tuleb kindlasti analüüsida ja see on murettekitav. Tallinn võib osutuda ka piduriks kõikidele riigis kehtestatavatele leevendustele,» lõpetas Helme intervjuu Postimehele.