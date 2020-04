Tartu loodab elektrirataste abil inimesed ühistranspordist välja meelitada

«Üks asi on see, et /.../ linnatransport iga päev desinfitseerib jalgrattaid, nii parklas olevaid kui ka neid, mis töökotta viiakse. Aga oluline on ka see, et inimesed ise hügieeninõuetest kinni peaksid. Kätepesu, käte desinfitseerimine, kinnaste kasutamine - see on kõik samamoodi oluline, nagu kauplustes käies, nii ka elektrirattaid kasutades või üldse rattaringluse rattaid kasutades,» rääkis abilinnapea Raimond Tamm «Aktuaalsele kaamerale», lisades, et elektrirataste väljatoomine võiks olla alternatiiv linnaliinibussidele, mis hoolimata eriolukorra reeglitest iga päevaga üha enam rahvast täis on.