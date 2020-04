Tallinna väljatulekustrateegia selgub järgmisel nädalal

«Tallinnas elab kõige rohkem inimesi. Siin on võrreldes teiste omavalitsustega teistsugune rahvastikutihedus ning jätkuvalt tuleb haigestumisjuhtumeid juurde. Sellepärast päris sama tempoga kui teised omavalitsused me minna ei saa,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et Tallinn tegeleb praegu eriolukorrast väljatuleku konkreetse plaani koostamisega. «See tähendab, et meil peab olema tehtud nii ajagraafik kui välja toodud konkreetsed tegevused. Arvan, et järgmiseks nädalaks oleme valmis selle plaaniga välja tulema,» lausus Kõlvart.

Viidates eilsele peaministri otsusele välijõusaalide avamise kohta, ütles Kõlvart, et Tallinn pole valmis linnale kuuluvaid välijõusaale avama. «Esiteks pole võimalik tagada korralduses välja toodud tingimusi, ehk seda, et trenažööre tuleb pärast iga kasutuskorda desinfitseerida. Meil on 55 välijõusaali ja see tähendaks, et iga treeninguplatsi juures seisab kogu aeg ametnik ja desinfitseerib,» ütles Kõlvart. Samuti pole tema arvates kahemeetrine distants inimeste vahel sportlaste puhul piisav. «Sportlaste puhul peaks distants olema suurem kui kaks meetrit, sest füüsilise koormuse puhul on hingamise intensiivsus suurem ja kahemeetrine distants inimeste vahel pole piisav,» selgitas linnapea.