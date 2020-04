Fotod ⟩ Stroomi rannahoone võistlustööd esitati žüriile hindamiseks

Tallinna eesmärk on rajada Stroomi randa kaasaegne ja multifunktsionaalne rannahoone, mis võimaldab aastaringselt pakkuda rannas tegevusi. Muuhulgas avab vaate merele ja rannapargile ning on Põhja-Tallinna piirkonna esindushooneks, vaatamisväärsuseks ja maamärgiks. Praegune, 1996. aastal ehitatud rannahoone lammutatakse, sest selle arhitektuur ja ruumiprogramm ei kasuta ära asukoha täielikku potentsiaali, teatas linnavalitsuse kommunikatsiooniosakond.

Žürii esimehe, abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on uue Stroomi rannahoone rajamine üks Tallinna prioriteete. «Põhja-Tallinn on üks Tallinna arengu eestvedajaid. Kui seni on suur osa Põhja-Tallinna arengutest koondunud poolsaare teisele küljele, siis uus maamärgina kerkiv rannahoone toob ka Pelguranna piirkonda värsket hingamist. Uue rannahoone võistlustööd on väga paljutõotavad,» selgitas Novikov.

«Stroomi rannahoone ehitamine on üks osa Tallinna suuremast randade korrastamise programmist. Meie eesmärgiks on muuta Tallinna populaarsemad rannad sinilipu vääriliseks, nii et tekiks A-kategooria supelrannad. Näiteks on valmimas Pirita rannaala detailplaneering, millega luuakse võimalused rannaalast kvaliteetse, tervikliku ja kaasaegse puhkeala arendamiseks. Siia kuuluvad nii rannapaviljonid, ajutine vabaõhulava kui ka randa teenindavate objektide rajamine. Lisaks on Tallinnal kavas ka Haabersti rannahoone uuendus,» lisas abilinnapea.

«Kuigi žürii on oma otsustes sõltumatu, siis linnaosavanemana on minu ülesandeks žüriis esindada linnaosa elanike arvamust ja seetõttu käivitame linnaosa Facebooki lehel kampaania, kus ootame elanike arvamusi laekunud võistlustööde kohta,» ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

«Linnaosavalitsuse eesmärk on luua rannahoone, mis vastaks siinsete elanike soovidele ja vajadustele. Minu isiklikul hinnangul on arhitektid teinud väga head tööd ja eriilmeliste võistlustööde hulgas on mitu head kavandit, mis Stroomi randa sobiksid. Ootame nii linnaosa kui ka kogu Tallinna elanikke linnaosa Facebooki lehel tööde kohta arvamust avaldama alates kolmapäevast,» lausus Järvelaid.

Esimeses etapis esitasid taotluse konkursil osalemiseks 17 arhitektuuribürood, kellest pääses teise vooru viis arhitektuuribürood kokku kaheksa võistlustööga.