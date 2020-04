Seksika Emadepäeva hoiatus

Must Panter erootikapood jagab tõhusaid ja vallatuid kingisoovitusi, et ka temake jõuaks orgasmini. Miks me muretseme just naiste ja mitte niivõrd meeste naudingute pärast? Mehel kulub 5.44min, aga naised vajavad umbes 20min, et orgasmini jõuda! Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Pühi Emadepäeval magamistoast tolm seksika kingitusega ja paku talle naudingut, mida ta väärib!

Kuidas naine orgasmini viia – 100% orgasmi garantii!

FOTO: MustPanter

Vive MINU on hitech kliitori stimuleerija, mille ergonoomilise keha vibratsioonid hoolitsevad kogu naise tupe välisosa naudingute eest. Kliitoril on ligi 8000 närvi, mida on 2x rohkem kui peenisel ja 75% naiste orgasmidest on justnimelt kliitoril. Vive on võimas, vaikne ja diskreetne. Vive vibreerib 10 erineval vibratsioonimustril, on USB laetav ja veekindel. Valmistatud meditsiinilisest silikoonist. Väike, võimas ja diskreetne.

Ära unusta kliitorile rohkelt veebaasil valmistatud libestit panna.

Miks iga naine vajab orgasmiks kliitori stimuleerimist?

Vaginaalne seks on traditsiooniline osa paaride voodirutiinis. Samas ei jõua üle poolte naistest sel viisil kunagi võimsa orgasmini. Seetõttu tuleb kasutusele võtta lisameetmeid. Igal naisel on õigus ja kohustus nautida sama võimsaid orgasmi laineid, kui mehed. Kliitori stimuleerijad on kõige efektiivsem viis kliitori orgasmini jõudmiseks. Mehe jaoks on äärmiselt erutav näha naise naudinguid kulmineerumas. Kuna naised on õnnistatud võimega saada suguühte ajal mitmeid orgasme, siis ei pea muretsema, et mehe roll jääb teisejärguliseks. Otse vastupidi- las mees olla see, kes eelmängu ajal või suisa penetratsiooni ajal oma naise kliitoril mõnulained vallandab.

Pea 70% naistest vajavad orgasmi saamiseks kliitori massaaži. Diskreetsed stimuleerijad garanteerivad lõbu ja naudingu mõlemale partnerile. Reeglid on muutunud! Traditsioonilisest vaginaalsest massaažist ei piisa naistele ja nad teavad seda!

FOTO: MustPanter

Saladuste toa kinkekomplekt teeb emadepäeva tõeliselt nauditakavaks. Komplektis on:

käitsi valmistatud silmamask

kliitorit masseeriv peeniserõngas, mis pikendab mehe erektsiooni kestvust.

Nina Kiki orgasmikreem kliitorile 2ml

vibrokuul kliitori, g-punkti või nibude stimulatsiooniks

libesti

sinu ja tema orgasmikreem, mis kantakse temakese ja tema erogeensetele tsoonidele võimsamaks stimulatsiooniks

käesidemed, reguleeritavad

kõdisulg

Kuidas naist vallatult üllatada: anna temakesele emadepäeval kaart korraldusega ilmuda kokkulepitud ajal magamistuppa kandes seljas ainult sekskikat pesu. Seejärel seo ta käed ja silmad kinni. Kanna kliitorile väikene kogus Nina Kiki vedelat vibraatorit ja lase mõjuda ise samal ajal teda suudeldes. Hellita tema keha kõdisulega ja ära ta meeled. Ootusärevus tõuseb ..... Peeniserõngas pikendab mehe erektsiooni kestvust ja vibratsioonid pakuvad temakesele lisanaudingut.

FOTO: MustPanter

Vallatu kinkekomplekt temakesele. Pakitud luksuslikku magnetkinnitusega karpi ja musta siidipaberisse.

Komplektist leiad: