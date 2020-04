Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

1689 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul lisandus 23 kinnitatud koroonadiagnoosi, seega on Eestis tänaseks ametlikult märgitud 1689 Covid-19 positiivset inimest. Hommikuse seisuga vajab viiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 249 inimest. Ööpäeva jooksul suri koroonaviiruse tõttu kaks inimest. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 52 inimese elu.

Kuigi koroonaviiruse levik on aeglustamas, tuleb meil terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhi doktor Arkadi Popovi sõnul eriolukorra lõpuni ettevaatlik olla. «Kui kaotame valvsuse liiga vara, võib see tühiseks muuta ka kõik varasemad pingutused. Seetõttu peame kindlasti piirangutest veel kinni pidama,» manitseb doktor Popov.

Riik ja kriis

On viimane aeg Eestis strateegilise juhtimise korrastamiseks. Vastavalt hädaolukorra seadusele asus peaminister Jüri Ratas ise eriolukorra juhiks, kuid niisugune korraldus võib olla talutav pooleteiseks kuuks. Nüüdseks on riigi kriisiaparaat ennast käima vedanud. Peaministril on viimane aeg anda poes käimiste ja kätepesuga tegelemine üle mõnele ministritest ning keskenduda ise riigi kriisist väljatoomisele, leiab Postimees oma juhtkirjas. Jüri Ratas, nüüd on soodne hetk jätta sündmuskoht spetsialistele ning tegeleda ise strateegiliste eesmärkidega.

Kahtlemata on valitsusel olnud kriisis õppetunde, mille tulemusena on valminud uus eelnõu, mis jõuab riigikogusse tuleval nädalal. Selle järgi on kavas anda valitsusele ja iseäranis terviseametile hädaolukorras suuremad õigused, näiteks terviseametile voli sulgeda koole või määrata viiruskoldes karantiin.

Valitsus on andnud teada, et kõik avalikud üritused mais ja juunis on keelatud, juulis ja augustis on aga keelatud suur­üritused. Kuid omavalitsused võivad kehtestada oma reeglid ise, eelkõige siis, kui valitsuse suunised peaksid venima. Esialgu on selge, et piirangud kehtivad avalikus ruumis kogunemise kohta, nii et täielikult ei ole keelatud kodused inimeste kogunemised, kuid korrektne oleks, et kokku ei tule need inimesed, kes muidu iga päev kokku ei puutu.

Valitsuse kriisikomisjon soovib, et maski kandmisest kujuneks sotsiaalne norm. Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets selgitab täna kell 13 algavas Postimehe otsesaates, mida üldse mõeldakse «sotsiaalse normi» all, kuidas see tekib ja millised saavad olema uued normid koroonajärgsel ajastul.

Küsimused, küsimused

Paljud ettevõtted on uksed sulgenud või pausil, mis hakkab mõjutama ka haigekassa tulusid. Lisaks sellele on veel palju tundmatuid näitajaid, millest inimeste arstile pääs edaspidi sõltuma hakkab, tunnistab haigekassa juht Rain Laane. See, kui palju jõutakse lähiajal plaanilise ravi pausi tagasi teha, oleneb kas või sellestki, kuidas arstid-õed puhata soovivad.