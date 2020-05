Türgi teatas viimase rohkem kui kuu madalaimast koroonasurmade arvust

Fahrettin Koca ütles Twitteri säutsus, et ööpäevaga leidis kinnitust 1670 nakkusjuhtu, nende koguarv kerkis 126 045-ni. Igapäevane juurdekasv on samuti aeglustunud, kuid vähenenud on ka testide tegemine.

Ülemaailmset viirusestatistikat pidava USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Türgi kinnitust leidnud nakkusjuhtude arvult maailmas kaheksandal kohal, kuid eksperdid on arvamusel, et tegelik nakatumiste hulk kogu maailmas on teatatust palju suurem.